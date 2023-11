concert de Noël Eglise de Châteauvillain, Châteauvillain Catégories d’Évènement: Châteauvillain

Haute-Marne concert de Noël Eglise de Châteauvillain, Châteauvillain, 3 décembre 2023, Châteauvillain. concert de Noël Dimanche 3 décembre, 16h00 Eglise de Châteauvillain, entrée libre concert avec les élèves de la classe d’orgue d’Orquevaux, David au violon, Alain à la trompette, Marie-Agnès, Marie-Christine et Imaya à l’orgue. Eglise de Châteauvillain, place de l’Hôtel de Ville 52120 CHATEAUVILLAIN Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00 concert orgue violon trompette chant photo Jean Marc MANGIN Détails Catégories d’Évènement: Châteauvillain, Haute-Marne Autres Lieu Eglise de Châteauvillain, Adresse place de l'Hôtel de Ville 52120 CHATEAUVILLAIN Ville Châteauvillain Departement Haute-Marne Lieu Ville Eglise de Châteauvillain, Châteauvillain latitude longitude 48.034854;4.918752

Eglise de Châteauvillain, Châteauvillain Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauvillain/