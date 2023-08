L’église Saint Denys Eglise de Châteaurenard Châteaurenard, 16 septembre 2023, Châteaurenard.

L’église Saint Denys 16 et 17 septembre Eglise de Châteaurenard En cas d’office merci de ne pas déranger

Derrière une façade du XIXème se cachent une grande nef romane et un beau choeur gothique. Dans les nefs latérales, des boiseries et des tableaux signés Mignard ornent les différents autels des confréries paysannes. Son clocher, une ancienne tour de garde des remparts, fut réhaussé deux fois. Historique et présentation de l’orgue de 1886 qui selon la légende aurait appartenu aux Frères Lumière. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Eglise de Châteaurenard Place Jeanne d’Arc, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 24 25 50 http://www.chateaurenard.com L’église cache derrière sa façade XIXème, une grande nef romane ainsi qu’un beau choeur gothique. Dans les nefs latérales, des boiseries et des tableaux de Mignard ornent les différents autels de confréries paysannes. Le regard se portera sur le clocher, qui fut à l’origine une » tour de garde « .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dumareau Morgane