Crèche de Noël Eglise de Chantemerle Chantemerle-lès-Grignan, 15 décembre 2023, Chantemerle-lès-Grignan.

Chantemerle-lès-Grignan,Drôme

Crèche de Noël à découvrir tous les jours cette année dans l’Église de Chantemerle.

Mise en place par des bénévoles, elle change chaque année..

2023-12-15 fin : 2023-01-28 . .

Eglise de Chantemerle

Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas crib to be discovered every day this year in the Church of Chantemerle.

Set up by volunteers, it changes every year.

Descubra la cuna de Navidad todos los días de este año en la iglesia de Chantemerle.

Montado por voluntarios, cambia cada año.

Die Weihnachtskrippe ist dieses Jahr jeden Tag in der Kirche von Chantemerle zu besichtigen.

Sie wurde von Freiwilligen aufgestellt und wechselt jedes Jahr.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes