Festival d’ensembles vocaux amateurs « A travers chants et Forez » Église de Champdieu, 16 septembre 2022, Champdieu. Festival d’ensembles vocaux amateurs « A travers chants et Forez » Vendredi 16 septembre, 20h30 Église de Champdieu

entrée : 10€ – gratuit moins de 18 ans

Concert « Vous avez dit classique ? » avec les ensembles A Lerpt Libre de St Genest Lerpt et C2O2P de St Etienne Église de Champdieu 42600 Champdieu Champdieu 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Visite guidée du bourg en avant-concert à 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T20:30:00+02:00

2022-09-16T22:00:00+02:00 Alambichoeur

