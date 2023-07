Découvrez deux installations sonores immersive sur le thème de l’eau Église de Champaubert Giffaumont-Champaubert Catégories d’Évènement: Giffaumont-Champaubert

Marne Découvrez deux installations sonores immersive sur le thème de l’eau Église de Champaubert Giffaumont-Champaubert, 16 septembre 2023, Giffaumont-Champaubert. Découvrez deux installations sonores immersive sur le thème de l’eau 16 et 17 septembre Église de Champaubert entrée gratuite L’artiste intermedia Julien Poidevin, lauréat 2023 de la résidence artistique initiée par Seine Grands Lacs, investit l’église de Champaubert. Deux oeuvres inédites seront présentées : « Les Sirènes », une installation sonore immersive sur le thème de l’eau et « Géosonic Mix », une balade sonore géolocalisée, proposant un portrait sonore du Lac du Der. Église de Champaubert Bourg, 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est Cette église, qui se dresse au bord des rives du lac-réservoir du Der-Chantecoq, est l’ancienne église du village de Champaubert qui fut englouti par les eaux lors de la création du lac artificiel en 1974.

Depuis le 1er janvier 1971, la commune de Champaubert-aux-Bois est rattachée à celle de Giffaumont devenant Giffaumont-Champaubert. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

