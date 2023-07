1ER FESTIVAL DE CHADENET Église de Chadenet Chadenet, 16 juillet 2023, Chadenet.

Chadenet,Lozère

16 juillet et 12 août, à 18h :

« Pourquoi moi », monologue théâtral de Jacques Bruyas interprété par Christian Bellegueulle, à l’orgue Frédéric Lamantia, titulaire des grandes orgues du Grand Temple de Lyon et titulaire de l’orgue de l’Hôtel de Ville d….

2023-07-16 fin : 2023-07-18 . EUR.

Église de Chadenet

Chadenet 48190 Lozère Occitanie



july 16 and August 12, 6pm:

« Pourquoi moi », theatrical monologue by Jacques Bruyas performed by Christian Bellegueulle, on the organ Frédéric Lamantia, organist at the Grand Temple in Lyon and organist at the Hôtel de Ville in…

16 de julio y 12 de agosto, 18:00 h:

« Pourquoi moi », monólogo teatral de Jacques Bruyas interpretado por Christian Bellegueulle, al órgano Frédéric Lamantia, organista del Grand Temple de Lyon y organista del Hôtel de Ville de…

16. Juli und 12. August, jeweils um 18 Uhr :

« Pourquoi moi », Theatermonolog von Jacques Bruyas, interpretiert von Christian Bellegueulle, an der Orgel Frédéric Lamantia, Inhaber der großen Orgeln des Grand Temple in Lyon und Inhaber der Orgel des Hôtel de Ville d…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT Mont Lozère