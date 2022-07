Visitez l’église d’un ancien bourg fortifié Église de Cénac (Sainte-Marie-Madeleine) Sainte-Croix Catégories d’évènement: Aveyron

Sainte-Croix

Visitez l’église d’un ancien bourg fortifié Église de Cénac (Sainte-Marie-Madeleine), 17 septembre 2022, Sainte-Croix. Visitez l’église d’un ancien bourg fortifié 17 et 18 septembre Église de Cénac (Sainte-Marie-Madeleine)

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’église Sainte Marie-Madeleine et son clocher s’élevant au centre du village. Église de Cénac (Sainte-Marie-Madeleine) Cénac, 12260 Sainte-Croix Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie

L’église Sainte-Marie-Madeleine est située à Cénac, un petit hameau de la commune de Sainte-Croix, ancien bourg clos conservant une porte des anciennes fortifications, et avec un château à proximité. L’édifice date des XVe et XVIe siècles. Il possède un sanctuaire de plan carré de type roman. Une partie du choeur est également de style roman, tandis que la nef est de style gothique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T09:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Mairie de Sainte-Croix

