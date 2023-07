Concert vocal par ENVOL Eglise de Castelfranc Castelfranc, 18 août 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

L’ENsemble VOcal Lotois se compose de 6 chanteurs et d’une guitare pour

interpréter des musiques de la Renaissance et du monde..

2023-08-18 21:00:00 fin : 2023-08-18 . 10 EUR.

Eglise de Castelfranc

Castelfranc 46140 Lot Occitanie



L’ENsemble VOcal Lotois consists of 6 singers and a guitar to perform

renaissance and world music.

El ENsemble VOcal Lotois está formado por 6 cantantes y una guitarra

música renacentista y del mundo.

Das ENsemble VOcal Lotois besteht aus sechs Sängern und einer Gitarre, die in der Renaissance und der Moderne singen

sie spielen Musik aus der Renaissance und der Welt.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Vignoble