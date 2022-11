Concert « Sérénade d’hiver » Eglise de Castanet Tolosan, 11 décembre 2022, Castanet-Tolosan.

Concert « Sérénade d’hiver » Dimanche 11 décembre, 17h00 Eglise de Castanet Tolosan

Entrée sur réservation / sur place

Musiques pour le temps de Noël

Les Eléments vous invitent à un voyage musical mêlant chansons et poèmes célébrant l’hiver et polyphonies sacrées de circonstance.

On évoque la nativité mais aussi le froid, les paysages blancs.

On grelotte, on se réchauffe au coin du feu, on s’aime, on trinque et l’on chante….

Venez partager avec gourmandise cette veillée d’hiver, où les chanteurs du choeur de chambre, sous la direction de Joël Suhubiette, interprètent des musiques françaises du moyen-âge à nos jours.

Les Eléments interpréteront des œuvres de Debussy, Busnois, Brumel, Goudimel, Du Courroy Poulenc, Delibes, Lully, Saint-Saëns… ainsi que des créations de compositeurs fidèles du chœur de chambre : Claire-Mélanie Sinnhuber, Patrick Burgan et Zad Moultaka.

Réservation



