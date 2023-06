Trésors artistiques révélés : visite exceptionnelle de l’église et ses peintures originales Église de Camy Payrac Payrac Catégories d’Évènement: Lot

Payrac Trésors artistiques révélés : visite exceptionnelle de l’église et ses peintures originales Église de Camy Payrac, 16 septembre 2023, Payrac. Trésors artistiques révélés : visite exceptionnelle de l’église et ses peintures originales 16 et 17 septembre Église de Camy Gratuit. Entrée libre. Le point de rendez-vous se fait sur le parvis de l’église. Plus d’informations au : 06 64 77 93 22. Visite de l’église et présentation des peintures originales à l’intérieur de celle-ci. Ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du patrimoine. Église de Camy 46350 Payrac Payrac 46350 Lot Occitanie 05 65 37 95 05 Une église du XIIIe siècle située dans un hameau, qui a été reconstruite après la guerre de Cent Ans, abrite des peintures du XVIe siècle exécutées par le même atelier qui a réalisé les peintures des églises de Soulomès, Lunegarde et Le Bouyssou, entre autres.

Ces peintures, représentatives de la peinture monumentale du Quercy à la fin du Moyen Âge, sont en danger et font l’objet d’un projet de restauration.

Les Journées européennes du patrimoine offrent l’occasion de faire découvrir cette église habituellement fermée au public, grâce à des visites guidées assurées par des volontaires de l’association. Le 18 septembre à 11 heures, Mme Czerniak, maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès, donnera une conférence intitulée : « Les peintures de l’église de Camy : un épisode de l’histoire de la peinture monumentale en Quercy au Moyen Âge ».

Cette conférence sera suivie d’un apéritif qui se tiendra sur le parvis de l’église. Dans le hameau de Camy, à environ 5 mn de la D 820. Possibilité de se garer à proximité de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @PAH Détails Catégories d’Évènement: Lot, Payrac Autres Lieu Église de Camy Adresse 46350 Payrac Ville Payrac Departement Lot Lieu Ville Église de Camy Payrac

Église de Camy Payrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/payrac/

Trésors artistiques révélés : visite exceptionnelle de l’église et ses peintures originales Église de Camy Payrac 2023-09-16 was last modified: by Trésors artistiques révélés : visite exceptionnelle de l’église et ses peintures originales Église de Camy Payrac Église de Camy Payrac 16 septembre 2023