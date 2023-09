Concert en l’égilse de Campagne Eglise de Campagne Campagne, 30 septembre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

La Chorale l’Atelier Chantant donne un concert au profit de l’AREC 24 pour la rénovation de l’église de Campagne..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Eglise de Campagne Lieu-dit Le Bourg

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Atelier Chantant choir gives a concert in aid of AREC 24 for the renovation of the Campagne church.

El coro Atelier Chantant ofrece un concierto a beneficio de AREC 24 para la renovación de la iglesia de Campagne.

Der Chor l’Atelier Chantant gibt ein Konzert zugunsten von AREC 24 für die Renovierung der Kirche von Campagne.

