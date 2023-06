Plongez dans l’histoire : découvrez cette église du XVe siècle en visite libre Église de Brommat Brommat Brommat Catégories d’Évènement: Aveyron

Brommat Plongez dans l’histoire : découvrez cette église du XVe siècle en visite libre Église de Brommat Brommat, 16 septembre 2023, Brommat. Plongez dans l’histoire : découvrez cette église du XVe siècle en visite libre 16 et 17 septembre Église de Brommat Gratuit. Entrée libre. Découvrez librement cette église datant du XVe siècle, située au cœur du village. Profitez d’une visite sans contrainte de cet édifice est classé au titre des Monuments historiques. Église de Brommat Le Bourg, 12600 Brommat Brommat 12600 Aveyron Occitanie Au cœur du village se dresse une église datant de la fin du XVe siècle, qui a remplacé l’ancienne église romane. L’abbé de Conques était responsable de la nomination du prieur chargé de la gestion de la paroisse et du domaine. En 1601, d’importants travaux ont été entrepris, et l’église est dotée d’un magnifique retable du XVIIIe siècle. L’église se distingue par la qualité des sculptures présentes sur les mascarons, les figures et les représentations qui ornent les arcs gothiques, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il est à noter la présence d’une lierne en clef de voûte au-dessus de l’autel de droite, représentant le Christ entouré des quatre évangélistes, ainsi que le baptistère. Cette église présente des similitudes architecturales avec d’autres édifices du Carladez, tels qu’Albinhac, Taussac, Sinhalac, Peyrat et Murols. Sur la place du village de Brommat. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

