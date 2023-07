A l’Ombre des Clochers : le prieuré de la Luthumière et la chapelle Saint-Jouvin Eglise de Brix Brix, 15 août 2023, Brix.

Brix,Manche

Visite guidée de l’ancien prieuré Saint-Pierre de la Luthumière et de la chapelle Saint-Jouvin, à Brix. Rv. à l’église et déplacements sur site en véhicules individuels..

2023-08-15 15:00:00 fin : 2023-08-15 17:30:00. .

Eglise de Brix

Brix 50700 Manche Normandie



Guided tour of the former Saint-Pierre de la Luthumière priory and Saint-Jouvin chapel in Brix. Meet at the church and travel to the site by private vehicle.

Visita guiada del antiguo priorato de Saint-Pierre de la Luthumière y de la capilla de Saint-Jouvin en Brix. Encuentro en la iglesia y traslado al lugar en vehículo privado.

Geführte Besichtigung des ehemaligen Priorats Saint-Pierre de la Luthumière und der Kapelle Saint-Jouvin in Brix. Rv. in der Kirche und Fahrt vor Ort mit Privatfahrzeugen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche