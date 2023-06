7ème édition – Un dimanche à Briolet Eglise de Briolet Cocumont, 2 juillet 2023, Cocumont.

Cocumont,Lot-et-Garonne

Repas Concert à l’ombre des vieux chênes sur le site de l’église de Briolet,

Moment convivial animé par la Formation « Bazar Quartet »..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Eglise de Briolet Lieu-dit Briolet

Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal Concert in the shade of old oak trees on the Briolet church site,

A convivial moment hosted by the « Bazar Quartet ».

Comida-concierto a la sombra de los viejos robles en el emplazamiento de la iglesia de Briolet,

Un momento de convivencia a cargo del « Cuarteto del Bazar ».

Repas Concert im Schatten alter Eichen auf dem Gelände der Kirche von Briolet,

Geselliger Moment, musikalisch umrahmt von der Formation « Bazar Quartet ».

