Concert Inzigoma Zethemba eglise de Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre Catégories d’Évènement: Brigueil-le-Chantre

Vienne Concert Inzigoma Zethemba eglise de Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre, 13 janvier 2024, Brigueil-le-Chantre. Concert Inzigoma Zethemba Samedi 13 janvier 2024, 18h30 eglise de Brigueil le Chantre Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T18:30:00+01:00 – 2024-01-13T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T18:30:00+01:00 – 2024-01-13T20:00:00+01:00 Le choeur régional de Nouvelle-Aquitaine et du CFMI de Poitiers , sous la direction de Mathias Charton viendra avec 70 choristes chanter l’Afrique du Sud. Ce concert « Inzigoma Zethemba » est proposé par l’association Avenir et Patrimoinede Brigueil-le-Chantre. eglise de Brigueil le Chantre BRIGUEIL LE CHANTRE Brigueil-le-Chantre 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine concert brigueillechantre Détails Catégories d’Évènement: Brigueil-le-Chantre, Vienne Autres Code postal 86290 Lieu eglise de Brigueil le Chantre Adresse BRIGUEIL LE CHANTRE Ville Brigueil-le-Chantre Departement Vienne Lieu Ville eglise de Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre Latitude 46.393564 Longitude 1.087856 latitude longitude 46.393564;1.087856

eglise de Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brigueil-le-chantre/