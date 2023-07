Marché de l’artisanat et des producteurs locaux eglise de Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre Catégories d’Évènement: Brigueil-le-Chantre

Vienne Marché de l’artisanat et des producteurs locaux eglise de Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre, 12 août 2023, Brigueil-le-Chantre. Marché de l’artisanat et des producteurs locaux Samedi 12 août, 15h00 eglise de Brigueil le Chantre Entrée libre Le Comité des fêtes de Brigueil-le-Chantre vous invite au marché de l’artisanat et des producteurs locaux qui aura lieu le 12 aout sur l’esplanade de l’église Saint Hilaire, à partir de 15 h. Céramique, bijoux, travail du bois, de quoi faire des cadeaux originaux à vos proches, tout en soutenant vos artisans et producteurs locaux. Concours de pétanque l’après-midi. Buvette et restauration rapide sur place. eglise de Brigueil le Chantre BRIGUEIL LE CHANTRE Brigueil-le-Chantre 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

