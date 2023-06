Église Saint-Pierre, Bredons (15) Eglise de Bredons Albepierre-Bredons, 1 juillet 2023, Albepierre-Bredons.

Église Saint-Pierre, Bredons (15) Samedi 1 juillet, 18h00 Eglise de Bredons Participation libre pour les travaux de restauration.

Classée Monument Historique et rattachée à la Fédération des Sites Clunisiens, cette église romane du XIe siècle est le seul vestige d’un prieuré bénédictin disparu à la Révolution.

Bien que n’ayant jamais compté plus de dix moines, Bredons était un des plus riches prieurés de France et rayonnait sur toute la région. Le portail de style roman, les boiseries d’influence italienne et les nombreux retables baroques témoignent de cette prospérité passée.

Visite guidée à 18h. Sur réservation.

Participation libre pour les travaux de restauration.

Eglise de Bredons Bredons, 15300 Albepierre-Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0647136796 »}, {« type »: « email », « value »: « amisdebredons@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

église cluny

Alexandre Albisson