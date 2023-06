Église Saint-Barthélemy, Boutigny-sur-Essonne (91) Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne Boutigny-sur-Essonne Catégories d’Évènement: Boutigny-sur-Essonne

Essonne Église Saint-Barthélemy, Boutigny-sur-Essonne (91) Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne, 24 juin 2023, Boutigny-sur-Essonne. Église Saint-Barthélemy, Boutigny-sur-Essonne (91) Samedi 24 juin, 21h00 Eglise de Boutigny sur Essonne Entrée libre Eglise de Boutigny sur Essonne Rue de la Ferté-Alais, 91820 Boutigny-sur-Essonne Boutigny-sur-Essonne 91820 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « paroisse-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 99 50 07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:15:00+02:00

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:15:00+02:00 nuit des églises église Détails Catégories d’Évènement: Boutigny-sur-Essonne, Essonne Autres Lieu Eglise de Boutigny sur Essonne Adresse Rue de la Ferté-Alais, 91820 Boutigny-sur-Essonne Ville Boutigny-sur-Essonne Departement Essonne Lieu Ville Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne

Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boutigny-sur-essonne/

Église Saint-Barthélemy, Boutigny-sur-Essonne (91) Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne 2023-06-24 was last modified: by Église Saint-Barthélemy, Boutigny-sur-Essonne (91) Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne Eglise de Boutigny sur Essonne Boutigny-sur-Essonne 24 juin 2023