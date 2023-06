Église Notre-Dame, Bousse (57) Eglise de Bousse Bousse Bousse Catégories d’Évènement: Bousse

Église Notre-Dame, Bousse (57)
Vendredi 23 juin, 20h00
Eglise de Bousse
Entrée libre

Notre église du XIVe siècle accueillera une veillée ponctuée de chants, de contes ainsi que d'interventions sur l'histoire de l'édifice et du village.

Une exposition sur Monseigneur Jean-Babptiste Pelt, évêque originaire de Bousse, sera également visible.

Eglise de Bousse
BOUSSE
Bousse 57310
Moselle
Grand Est

