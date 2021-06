Bouligneux Eglise de Bouligneux Ain, Bouligneux Eglise de Bouligneux (XIIe, XVe et XVIIe siècles) Eglise de Bouligneux Bouligneux Catégories d’évènement: Ain

Bouligneux

Eglise de Bouligneux (XIIe, XVe et XVIIe siècles) Eglise de Bouligneux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bouligneux. Eglise de Bouligneux (XIIe, XVe et XVIIe siècles)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de Bouligneux

Cette église est en cours de restauration depuis 2014. Parmi les nombreux centres d’intérêts, la chapelle funéraire des La Palud, seigneurs de Bouligneux, fondée en 1406 par Pierre de La Palud. Elle contient un très beau retable/calvaire polychrome (XV°s.), des culots historiés (XV°s.) représentant le tétramorphe, une litre funéraire, etc. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Dans le chœur, restauré en 2019, subsistent des peintures murales monumentales exceptionnelles (XII°/XIII°s.). Sur les trois faces du chœur carré, étaient représentés sur trois registres : un drapé, le cortège des 12 apôtres, le tétramorphe (symboles des 4 évangélistes) et un Christ en majesté. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Visite de l’église Eglise de Bouligneux Le village 01330 Bouligneux Bouligneux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bouligneux Autres Lieu Eglise de Bouligneux Adresse Le village 01330 Bouligneux Ville Bouligneux lieuville Eglise de Bouligneux Bouligneux