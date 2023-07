Visite de l’église Notre-Dame de Bouin datant du Xe siècle Église de Bouin Valdelaume Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Valdelaume Visite de l’église Notre-Dame de Bouin datant du Xe siècle Église de Bouin Valdelaume, 16 septembre 2023, Valdelaume. Visite de l’église Notre-Dame de Bouin datant du Xe siècle 16 et 17 septembre Église de Bouin Gratuit. Entrée libre. Profitez de cette église Notre-Dame de Douin, datant du Xe siècle. Elle est inscrite au titre des Monument historiques en 1926.

Le chœur abrite la tombe de Jean Turpin, écuyer décédé en 1663. Église de Bouin 2 route de Bagoudet, 79110 Bouin Valdelaume 79110 Bouin Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 83 63 Découvrez cette charmante église, avec sa façade inscrite au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Poitvin Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Valdelaume Autres Lieu Église de Bouin Adresse 2 route de Bagoudet, 79110 Bouin Ville Valdelaume Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Église de Bouin Valdelaume

Église de Bouin Valdelaume Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valdelaume/