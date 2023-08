Découvrez le chantier de restauration d’une église incendiée Église de Bouillé-Loretz Loretz-d’Argenton Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Découvrez le chantier de restauration d'une église incendiée Dimanche 17 septembre, 14h30 Église de Bouillé-Loretz Gratuit. Entrée libre. Départ de visite à 14h30, 15h30 et 16h30. L'abbé en charge de la paroisse ainsi que l'architecte responsable du chantier proposent au public des visites exceptionnelles de cette église qui était fermée depuis son incendie.

Les visiteurs auront l’occasion de prendre connaissance des travaux entrepris sur l’église au cours de cette visite.

Ensuite, ils pourront se rendre à la salle située sur la place de l’église, où une présentation du futur chantier de restauration de l’église sera offerte. Église de Bouillé-Loretz Place de l’Église, 79290 Bouillé-Loretz Loretz-d’Argenton 79290 Bouillé-Loretz Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

