Concert Coup de Cœur Eglise de Bou Bou Catégories d’Évènement: Bou

Loiret

Concert Coup de Cœur Eglise de Bou, 19 mars 2023, Bou. Concert Coup de Cœur Dimanche 19 mars, 15h30 Eglise de Bou Prix libre Eglise de Bou Place du Bourg 45430 Bou Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:30:00+01:00 – 2023-03-19T17:30:00+01:00

2023-03-19T15:30:00+01:00 – 2023-03-19T17:30:00+01:00 musique classique Laurent Cheron

Détails Catégories d’Évènement: Bou, Loiret Autres Lieu Eglise de Bou Adresse Place du Bourg 45430 Bou Ville Bou Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Eglise de Bou Bou

Eglise de Bou Bou Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bou/

Concert Coup de Cœur Eglise de Bou 2023-03-19 was last modified: by Concert Coup de Cœur Eglise de Bou Eglise de Bou 19 mars 2023 Bou Eglise de Bou Bou

Bou Loiret