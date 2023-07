Biennale d’art contemporain Romanesque Église de Bois-Sainte-Marie Saint-Christophe-en-Brionnai, 16 septembre 2023, Saint-Christophe-en-Brionnai.

Biennale d’art contemporain Romanesque 16 et 17 septembre Église de Bois-Sainte-Marie Entrée libre

La Biennale d’art contemporain Romanesque s’inscrit dans le circuit des églises romanes du Brionnais. Pour la deuxième édition, du 10 juin au 17 septembre 2023, huit églises ou chapelles sont investies par des œuvres contemporaines.

Romanesque conjugue les richesses d’un patrimoine architectural exceptionnel avec des œuvres d’art actuel. La Biennale, en libre accès, produit des dialogues, des rencontres originales au gré de la découverte des monuments historiques et des propositions de dix artistes.

Organisée par le Centre d’études des patrimoines culturels en Charolais-Brionnais (CEP) et l’association Lieux-Communs, Romanesque invite à un regard inédit sur le territoire du Brionnais et son patrimoine médiéval.

Église de Bois-Sainte-Marie Église de Bois-Sainte-Marie, 71800 Saint-Christophe-en-Brionnai Saint-Christophe-en-Brionnai 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 25 90 29 https://www.cep.charolais-brionnais.net/exposition-romanesque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© CEP