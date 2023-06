Visite de l’église Église de Biziat Biziat Biziat Catégories d’Évènement: Ain

Visite de l'église
16 et 17 septembre
Entrée libre

Visite libre ou commentée de l'église de Biziat et des vitraux de la chapelle Notre Dame de pitié

Exposition sur la construction de l'église

Église de Biziat
42A Route de Rétissinge
01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

L'église Saint-Clair est située en France sur la commune de Biziat, dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait l'objet d'une inscription partielle au titre des monuments historiques depuis le 23 juin 1947.

Parking à proximité immédiate et accessibilité personnes à mobilité réduite

Dates et horaires:
2023-09-16: 14:00-18:00
2023-09-17: 14:00-18:00

