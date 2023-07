Concert Enara Chœur de Femmes Eglise de Bidart Bidart, 23 juillet 2023, Bidart.

Pour ce concert, le chœur de femmes Enara, composé d’une trentaine de choristes et dirigé par Jordi Freixa, interprétera à capella, des œuvres des 7 provinces du Pays Basque mais aussi des chants dans un registre où se côtoient des mélodies sacrées, profanes et chants du monde..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 22:00:00. EUR.

Eglise de Bidart Rue de l’Église

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this concert, the Enara women?s choir, made up of some thirty choristers and directed by Jordi Freixa, will perform a capella works from the 7 provinces of the Basque Country, as well as songs in a register that includes sacred, secular and world melodies.

Para este concierto, el coro femenino Enara, formado por una treintena de cantantes y dirigido por Jordi Freixa, versionará a capella obras de las 7 provincias del País Vasco, así como canciones de un abanico que incluye melodías sacras, profanas y músicas del mundo.

In diesem Konzert wird der Frauenchor Enara, der aus etwa 30 Sängerinnen besteht und von Jordi Freixa geleitet wird, Werke aus den sieben Provinzen des Baskenlandes a capella vortragen, aber auch Lieder aus einem Register, das geistliche und weltliche Melodien sowie Lieder aus aller Welt umfasst.

