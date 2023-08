Clin d’œil autour du trompe l’œil Eglise de Berny sur Noye Ailly-sur-Noye, 16 septembre 2023, Ailly-sur-Noye.

Dans l’église de Berny sur Noye, commune d’Ailly sur Noye, une peinture monumentale en trompe l’oeil (6m par 7m) couvre totalement le panneau en bois recouvrant la tribune au dessus du porche d’entrée.

A l’occasion des journées du patrimoine venez découvrir cette œuvre du 18ème siècle, originale par son style.

L’association « Les amis de l’Eglise de Berny » s’est intéressée depuis 2018 à cette peinture, ce qui a permis de l’inscrire au titre objet des monuments historiques en novembre 2019.

Depuis novembre 2020, l’association a pour projet avec la commune de faire classer ce tableau, afin de pouvoir le faire restaurer et de le mettre en valeur. Une exposition vous présentera l’avancement des démarches engagées par la commune

Une activité de coloriage autour du trompe l’œil sera proposé aux enfants.

Pour compléter la visite de l’église, un exposition sur le passé local sera également présentée.

Eglise de Berny sur Noye rue de l'Eglise Berny sur Noye 80250 Ailly-sur-Noye 80250 Somme Hauts-de-France Église du XV ème siècle sous le vocable de St Fuscien, Victoric et Gentien

Une association » Les Amis de l’Eglise de Berny » a pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel que représente l’Eglise de Berny. Ouverture dans le cadre de journées spécifiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

