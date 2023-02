Nuit de la Chouette à Belval-en-Argonne (51) Eglise de Belval-en-Argonne, 51330 Belval-en-Argonne Catégories d’Évènement: Belval-en-Argonne

Découverte des chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes au bord des étangs handicap moteur mi Eglise de Belval-en-Argonne, 51330 Belval-en-Argonne 51 Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est Les Chouettes et Hiboux ne connaissent pas les frontières et en Europe les effectifs de certaines espèces sont en régression alarmante.

Si, comme l’évoque le dicton: « la chouette d’octobre annonce le froid » celle du printemps sera l’objet de toutes les attentions puisqu’une nuit entière leur lui est consacrée. Ainsi, le 18 mars 2023, accompagnés de naturalistes chevronnés, les passionnés et les curieux de nature sont invités à se rassembler, entre chien et loup, à l’affût des rois de la nuit.

Un moment de rencontres et d’échanges à ne pas manquer !

