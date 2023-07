Visite sur demande de l’église Saint-Pierre Église de Béligneux Béligneux, 16 septembre 2023, Béligneux.

Visite sur demande de l’église Saint-Pierre 16 et 17 septembre Église de Béligneux Entrée libre

L’église Saint-Pierre de Béligneux est une église originellement du XIIe siècle qui fut entièrement remaniée au XIXe siècle de 1817 (construction de la chapelle Saint-Pierre) à 1898 (nouveau clocher).

La première mention apparaît en 1220. En 1801, l'édifice est devenu trop exigu. La réfection et l'agrandissement de l'église vont se réaliser par tranches successives tout au long du XIXe siècle.

La fin du XIXe siècle voyait donc la commune dotée d’une église élégante au fin clocher de style néogothique.

Construite en pierres de taille et pierre blanche de Villebois, elle présente une nef centrale, voûtée d’ogives aux nervures retombant sur des piliers massifs et deux chapelles latérales. Son clocher à huit pans, couvert d’ardoises, s’élève à une hauteur de 40 mètres. Parking.

