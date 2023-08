Découverte du retable de la Visitation Église de Beleymas Beleymas Catégories d’Évènement: Beleymas

Dordogne Découverte du retable de la Visitation Église de Beleymas Beleymas, 16 septembre 2023, Beleymas. Découverte du retable de la Visitation 16 et 17 septembre Église de Beleymas Gratuit. Entrée libre. L’association Sauvegarde du retable de la Visitation fera découvrir au public l’église de Beleymas et son retable baroque de la fin du XVIIe siècle inscrit au titre des Monuments historiques. La visite commentée sera l’occasion d’aborder l’histoire pittoresque de ce retable initialement installé dans l’église du couvent de la Visitation à Périgueux.

Les enfants seront également associés à la découverte du retable à travers un quiz. Église de Beleymas 24140 Beleymas Beleymas 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 62 00 84 90 https://retablevisitation.wixsite.com/website L’église de Beleymas a accueilli au XIXe siècle un magnifique retable baroque de la fin du XVIIe siècle provenant de la chapelle du couvent de la Visitation de Périgueux détruite lors de la Révolution.

Pour la première fois, l’association Sauvegarde du retable de la Visitation, qui soutient la commune de Beleymas dans le projet de restauration de ce retable, propose au public de découvrir ce dernier ainsi que son histoire, en particulier son arrivée dans l’église du village.

Une activité manuelle de découverte du retable adaptée aux enfants sera également proposée. Parking devant l'église.

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Église de Beleymas
24140 Beleymas
Beleymas
24140
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine
06 62 00 84 90
https://retablevisitation.wixsite.com/website

