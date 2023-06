Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime Eglise de Bébec Port-Jérôme-sur-Seine, 17 septembre 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime Dimanche 17 septembre, 13h30 Eglise de Bébec

Dans le cadre du bicentenaire du rattachement des communes de Bébec et de Villequier, le Choeur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime, qui a gagné les cahmpionnats du monde de chorale sacrée en 2022, offrira un concert prestigieux sur le parvis de l’église.

Eglise de Bébec Route de bebec, Villequier, 76490 Rives-en-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76490 Touffreville-la-Cable Seine-Maritime Normandie http://www.rives-en-seine.fr Nichée au milieu des prairies et des pommiers, à l’orée du bois, l’église a été construite aux XVe et XVIe siècle. Elle abrite du mobilier ancien et de curieux graffiti marins, et un cimetière atypique se trouve juste à côté.

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

