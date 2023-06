Exposition de matériel agricole Eglise de Bébec Port-Jérôme-sur-Seine, 17 septembre 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Exposition de matériel agricole Dimanche 17 septembre, 10h30 Eglise de Bébec

Dans le cadre du bicentenaire du rattachement des communes de Bébec et de Villequier, l’association de Valorisation du patrimoine local propose un clin d’oeil à l’histoire rurale du lieu à travers une exposition de matériel agricole ancien.

Eglise de Bébec Route de bebec, Villequier, 76490 Rives-en-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76490 Touffreville-la-Cable Seine-Maritime Normandie http://www.rives-en-seine.fr Nichée au milieu des prairies et des pommiers, à l’orée du bois, l’église a été construite aux XVe et XVIe siècle. Elle abrite du mobilier ancien et de curieux graffiti marins, et un cimetière atypique se trouve juste à côté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Alain Huon