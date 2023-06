Concert église de Beaumonr Eglise de Beaumont Beaumont, 17 juin 2023, Beaumont.

Beaumont,Haute-Loire

Musique Sacrée à l’église de Beaumont

Sous la direction de Nicolas Bieri.

2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Eglise de Beaumont Le Bourg

Beaumont 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sacred music at Beaumont church

Under the direction of Nicolas Bieri

Música sacra en la iglesia de Beaumont

Dirección: Nicolas Bieri

Geistliche Musik in der Kirche von Beaumont

Unter der Leitung von Nicolas Bieri

