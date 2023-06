Église Saint-Hilaire, Beaumont (43) Eglise de Beaumont Beaumont, 23 juin 2023, Beaumont.

Église Saint-Hilaire, Beaumont (43) 23 juin – 1 juillet Eglise de Beaumont Entrée libre

Située sur un promontoire, l’église romane Saint-Hilaire et Saint-Roch de Beaumont construite au XIIe siècle et inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, a été entièrement restaurée en 2022.

Elle abrite de nombreux éléments remarquables tels que des fresques médiévales, des chapiteaux romans, un Christ du XIIe siècle et bien d’autres merveilles.

Venez les découvrir lors de visites guidées sur demande qui seront conduites par des bénévoles !

Eglise de Beaumont 3 Rue Saint-Hilaire 43100 Beaumont. Beaumont 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 62 04 03 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

Beaumont église

Commune de Beaumont