Beaulon Festival des Bords de Loire – Duo Yanes église de Beaulon Beaulon, 12 août 2023, Beaulon. Beaulon,Allier le festival des Bords de Loire vous présente un concert de musique classique. Les entrées sont gratuites..

2023-08-12 19:00:00 fin : 2023-08-13 . .

église de Beaulon

Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



the Bords de Loire festival presents a classical music concert. Admission is free. el festival Bords de Loire presenta un concierto de música clásica. La entrada es gratuita. das Festival des Bords de Loire präsentiert Ihnen ein Konzert mit klassischer Musik. Der Eintritt ist kostenlos.

