Bourse aux Jouets et Cadeaux de Noël Église de Bazoches Bazoches-sur-le-betz Catégorie d’Évènement: Bazoches-sur-le-betz Bourse aux Jouets et Cadeaux de Noël Église de Bazoches Bazoches-sur-le-betz, 25 novembre 2023, Bazoches-sur-le-betz. Bourse aux Jouets et Cadeaux de Noël Samedi 25 novembre, 09h00 Église de Bazoches Cette année, l’association des « Amis du Betz » organise une bourse aux jouets dans l’Église de Bazoches.

Ce sont les membres de l’association qui se chargeront de vendre les jouets que bous aurez préalablement déposés. Les jouets seront exposés par spécificités, étiquetés au prix décidé avec vous, d’un commun accord.

Les jouets devront être en bon état, propres et complets. La récupération des invendus se fera à partir du 27/11/2023 au 22, rue du Midi de 14h à 18h, ainsi que le règlement de vos ventes.

Une petite participation pour notre association vous sera demandée.

Parlez de notre action autour de vous plus nous aurons de marchandises et de visiteurs plus vous aurez de chance que vos dépôts soient achetés.

Recyclons pour le bonheur de tous. Inscription à partir du 1er Novembre 2023.

Réception des jouets, en principe à l’église :

Mercredi 22 Novembre 2023 de 14h à 18h

Jeudi 23 et Vendredi 24 Novembre 2023 de 16h à 18h Église de Bazoches Bazoches-sur-le-betz Bazoches-sur-le-betz Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

