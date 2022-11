Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre Eglise de Baule Baule Catégorie d’évènement: Baule

Voir https://www.helloasso.com/associations/societe-musicale-de-baule

Un beau moment musical Eglise de Baule Rue Abbé Pasty, Baule Baule La Société musicale prépare son week-end de Ste Cécile ! La célébration en musique aura lieu le samedi 19 novembre à 18h30 en l’église de Baule. Elle sera suivie par le traditionnel banquet à la salle des fêtes. La SMB prolonge les festivités le dimanche 20 en invitant l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre (OHRC) à 16h à l’église, dans le cadre de sa tournée anniversaire. Les musiciens rendront tout d’abord hommage à Serge Lancen (1922-2005) à l’occasion

de son centenaire avec cette pièce incontournable qu’est Cap Kennedy. Ils honoreront ensuite un autre « trio » d’auteurs français actuels dont la voûte céleste a inspiré des fresques musicales très personnelles : Maxime

Aulio, Thierry Deleruyelle et Alexandre Kosmicki. Réservation en ligne conseillée. Samedi, entrée libre et gratuite. Dimanche, concert payant (billetterie en ligne possible via HelloAsso)

