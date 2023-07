Biennale d’art contemporain Romanesque Église de Baugy Baugy, 16 septembre 2023, Baugy.

Biennale d’art contemporain Romanesque 16 et 17 septembre Église de Baugy Entrée libre

La Biennale d’art contemporain Romanesque s’inscrit dans le circuit des églises romanes du Brionnais. Pour la deuxième édition, du 10 juin au 17 septembre 2023, huit églises ou chapelles sont investies par des œuvres contemporaines.

Romanesque conjugue les richesses d’un patrimoine architectural exceptionnel avec des œuvres d’art actuel. La Biennale, en libre accès, produit des dialogues, des rencontres originales au gré de la découverte des monuments historiques et des propositions de dix artistes.

Organisée par le Centre d’études des patrimoines culturels en Charolais-Brionnais (CEP) et l’association Lieux-Communs, Romanesque invite à un regard inédit sur le territoire du Brionnais et son patrimoine médiéval.

Église de Baugy Le Bourg, 71110 Baugy Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.cep.charolais-brionnais.net/exposition-romanesque Cette église romane, construite aux XIe et XIIe siècles, a été transformée au XIXe siècle (décor peint, voûte). L’intérieur a été entièrement restauré en 2012-2013. Ce site clunisien a été classé au titre des Monuments historiques en 1913.

L’une de ses curiosités est d’avoir conservé un équipement rare, une « fenestrelle », minuscule ouverture pratiquée dans le mur d’une église pour permettre aux lépreux, interdits de vivre avec les bien portants, de suivre l’office.

L’église est à nef unique. Elle a une travée de chœur et une abside. Les chapiteaux sculptés du portail montrent des animaux musiciens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© CEP