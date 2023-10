Octobre rose Barie solidaire Eglise de Barie Barie, 8 octobre 2023, Barie.

Barie,Gironde

Programme:

-8h45/9h: vente au profit de la ligue contre (tee-shirt, kway…)

-9h: C’est parti!

-10h/10h15: étape intermédiaire au canal, écluse 52 aire de pique-nique pour ceux qui le souhaitent. Collation offerte (café, jus de fruits, gâteaux…).

Rencontre avec les marcheurs de Castets-en-Dorthe.

-10h45/11h: arrivé à Saint-Loubert – Apéritif offert par la municipalité..

Eglise de Barie Place de l’église

Barie 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Program:

-8h45/9h: Sale in aid of the league against (tee-shirt, kway…)

-9am: off we go!

-10h/10h15: intermediate stop at canal, lock 52 picnic area for those who wish. Snacks available (coffee, fruit juice, cakes…).

Meeting with walkers from Castets-en-Dorthe.

-10h45/11h: arrival in Saint-Loubert – Aperitif offered by the municipality.

Programa:

-8h45/9h: Venta a beneficio de la liga contra (camiseta, kway…)

-9h: ¡en marcha!

-10h/10h15: parada intermedia en el canal, esclusa 52 zona de picnic para los que lo deseen. Refrigerios disponibles (café, zumo de frutas, pasteles, etc.).

Encuentro con los senderistas de Castets-en-Dorthe.

-10h45/11h00: Llegada a Saint-Loubert – Aperitivo ofrecido por el municipio.

Programm:

-8:45/9:00 Uhr: Verkauf zugunsten der Anti-Doping-Liga (T-Shirt, Kway…)

-9 Uhr: Es geht los!

-10:00/10:15 Uhr: Zwischenstopp am Kanal, Schleuse 52 Picknickplatz für diejenigen, die es wünschen. Es werden Snacks angeboten (Kaffee, Fruchtsaft, Kuchen…).

Treffen mit den Wanderern aus Castets-en-Dorthe.

-10.45/11.00 Uhr: Ankunft in Saint-Loubert – Aperitif, angeboten von der Gemeinde.

