Les Mélodies du Bonheur Eglise de Ballainviliers Ballainvilliers, 11 juillet 2023, Ballainvilliers.

Les « Mélodies du Bonheur », spectacle d’opéra familial, joyeux, drôle, touchant, rafraîchissant, rebondissant, extatique qui nous invite à un voyage au pays de l’opéra. Pendant une heure, les artistes vont vous faire vivre les plus beaux moments de la saison 2023-2024 de l’Opéra de Massy à venir.

Des extraits de La Mélodie du Bonheur, de La Traviata, d’O mon Bel Inconnu, des Dialogues des Carmélites ou encore de The Fairy Queen… tous ces opéras qui nous offrent des mélodies et des moments de théâtre fantastiques.

Avec Marianne Croux (Soprano) et Igor Bouin (Baryton), accompagnés par le Trio Hélios

Eglise de Ballainviliers 11 Rue de l’Église 91160 Ballainvilliers Ballainvilliers 91160 Essonne Île-de-France

2023-07-11T20:00:00+02:00 – 2023-07-11T21:00:00+02:00

©Opéra de Massy