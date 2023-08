Les flâneries historiques du bourg d’Avelin (marche commentée) église d’Avelin Avelin Catégories d’Évènement: Avelin

Les membres de la Société Historique d'Avelin vous donnent rendez-vous les 16 et 17 septembre à 15H devant l'église St-Quentin d'Avelin à l'occasion des Journées Européenne du Patrimoine.

Au programme : une petite marche (2 Km pour une durée d’environ 1H30) qui sera commentée à plusieurs endroits .

L’événement est gratuit et sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

