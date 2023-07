Balade Champêtre – Aureil Eglise d’Aureil Aureil, 20 août 2023, Aureil.

Aureil,Haute-Vienne

À 9h.

Observations et écoutes de l’avifaune.

Rendez-vous près de la fontaine de l’église à Aureil.

Réservations obligatoire par téléphone.

Animateur : Jean-Claude LAGENBACH.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Eglise d’Aureil Place de l’Église

Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 9am.

Birdwatching and listening.

Meet near the church fountain in Aureil.

Reservations required by telephone.

Leader: Jean-Claude LAGENBACH

A las 9 de la mañana.

Observación y escucha de aves.

Encuentro cerca de la fuente de la iglesia de Aureil.

Reserva previa por teléfono.

Guía: Jean-Claude LAGENBACH

9:00 Uhr.

Beobachtungen und Abhören der Vogelwelt.

Treffpunkt in der Nähe des Brunnens der Kirche in Aureil.

Reservierungen per Telefon erforderlich.

Moderator: Jean-Claude LAGENBACH

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Limoges Métropole