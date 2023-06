Festival « Les Heures Musicales d’Aujols » Eglise d’Aujols Aujols, 20 juillet 2023, Aujols.

Aujols,Lot

Festival créé par Martin Yates, chef d’orchestre, en collaboration avec Aujols Culture et Loisirs.

Ce festival de musique de chambre, très apprécié dans la région, est rapidement devenu un rendez-vous musical très attendu. Les musiciens de grande qualité et de renommée internationale qui se produisent dans la très belle église St Jean—Baptiste ont assuré son succès.

C’est avec grand plaisir que nous annonçons le retour des Heures Musicales d’Aujols édition 2023 deux concerts.

La billetterie est ouverte 45mins avant chaque concert.

Toutefois, l’église n’offrant que 200 places avec placement libre, il est préférable de réserver..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . 5 EUR.

Eglise d’Aujols

Aujols 46090 Lot Occitanie



Festival created by conductor Martin Yates in collaboration with Aujols Culture et Loisirs.

This chamber music festival, much appreciated in the region, has rapidly become a much-anticipated musical rendezvous. The high-caliber, internationally-renowned musicians performing in the beautiful St Jean-Baptiste church have ensured its success.

It is with great pleasure that we announce the return of the Heures Musicales d?Aujols 2023 two-concert edition.

Ticket sales open 45mins before each concert.

However, as the church offers only 200 places with free seating, it is preferable to book in advance.

Festival creado por Martin Yates, director de orquesta, en colaboración con Aujols Culture et Loisirs.

Este festival de música de cámara, muy popular en la región, se ha convertido rápidamente en un acontecimiento musical muy esperado. Los músicos de gran calidad y renombre internacional que actúan en la hermosa iglesia de San Juan Bautista han garantizado su éxito.

Nos complace anunciar el regreso de la edición 2023 de Les Heures Musicales d’Aujols, con dos conciertos.

Las entradas se abren 45 minutos antes de cada concierto.

No obstante, dado que la iglesia solo ofrece 200 plazas con asiento libre, es preferible reservar con antelación.

Festival, das vom Dirigenten Martin Yates in Zusammenarbeit mit Aujols Culture et Loisirs ins Leben gerufen wurde.

Dieses in der Region sehr beliebte Kammermusikfestival wurde schnell zu einem mit Spannung erwarteten musikalischen Treffpunkt. Die hochkarätigen und international renommierten Musiker, die in der wunderschönen Kirche St Jean?Baptiste auftreten, haben den Erfolg des Festivals sichergestellt.

Mit großer Freude kündigen wir die Rückkehr der Heures Musicales d’Aujols Ausgabe 2023 zwei Konzerte an.

Der Kartenverkauf ist 45 Minuten vor jedem Konzert geöffnet.

Da die Kirche jedoch nur 200 Plätze bietet, ist es ratsam, zu reservieren.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie