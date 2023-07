Concert musique classique par l’ensemble Improvisation Eglise d’Arromanches Arromanches-les-Bains, 11 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

En accord avec Arromanches Loisirs culture, Musiques Originales de la Grande Europe est très heureuse d’organiser un concert de l’ Ensemble Improvisation de renommée internationale en duo (Nathalie Blin, professeure titulaire au Conservatoire départemental de Laval : violoncelliste et Eric Blin, compositeur de musique de film : accordéoniste classique).

Au programme : Beethoven, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc….

(Durée du concert : 1 h 15 mn de musique).

Depuis sa création en 2003, le talent des membres de l’ ensemble Improvisation a été salué par le public. Leur forte personnalité, la beauté de leur son, leur grande précision, projetées avec flair et imagination et leur captivante profondeur a été loué par la presse internationale. Également porté par une envie de transmission et de rencontre, l’ Ensemble Improvisation s’attache à développer des moments d’échanges avec le public et privilégie des projets inscrits dans la durée..

2023-08-11 20:30:00 fin : 2023-08-11 22:00:00. .

Eglise d’Arromanches Place du Gal de Gaulle

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



In agreement with Arromanches Loisirs culture, Musiques Originales de la Grande Europe is delighted to organize a concert by the internationally renowned Ensemble Improvisation duo (Nathalie Blin, full professor at the Conservatoire départemental de Laval: cellist and Eric Blin, film music composer: classical accordionist).

Program: Beethoven, Dvorak, Bach, Borodin, Schubert, Vivaldi, Rossini etc….

(Concert duration: 1 h 15 min. of music).

Since its creation in 2003, the talent of the members of the Improvisation ensemble has been acclaimed by the public. Their strong personalities, the beauty of their sound, their great precision, projected with flair and imagination, and their captivating depth have been praised by the international press. The Ensemble Improvisation is also driven by a desire to pass on and meet new people, and is committed to developing moments of exchange with the public, as well as long-term projects.

De acuerdo con la cultura Arromanches Loisirs, Musiques Originales de la Grande Europe se complace en organizar un concierto del dúo Ensemble Improvisation, de renombre internacional (Nathalie Blin, profesora titular del Conservatoire départemental de Laval: violonchelista, y Eric Blin, compositor de música de cine: acordeonista clásico).

En el programa: Beethoven, Dvorak, Bach, Borodin, Schubert, Vivaldi, Rossini y más….

(Duración del concierto: 1 h 15 min de música).

Desde su creación en 2003, el talento de los miembros del conjunto Improvisation ha sido aclamado por el público. Su fuerte personalidad, la belleza de su sonido, su gran precisión, proyectada con estilo e imaginación, y su cautivadora profundidad han sido elogiadas por la prensa internacional. Al Ensemble Improvisation también le mueve el deseo de transmitir su música y conocer gente nueva, y se compromete a desarrollar oportunidades de intercambio con el público, así como proyectos a largo plazo.

In Absprache mit Arromanches Loisirs Culture organisiert Musiques Originales de la Grande Europe ein Konzert des international renommierten Duo-Ensembles Improvisation (Nathalie Blin, Professorin am Conservatoire départemental de Laval: Cellistin und Eric Blin, Komponist von Filmmusik: klassischer Akkordeonist).

Auf dem Programm stehen: Beethoven, Dvorak, Bach, Borodin, Schubert, Vivaldi, Rossini etc…..

(Dauer des Konzerts: 1 Stunde 15 Minuten Musik).

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 wurde das Talent der Mitglieder des Ensembles Improvisation von der Öffentlichkeit gelobt. Ihre starke Persönlichkeit, die Schönheit ihres Klangs, ihre große Präzision, die sie mit Gespür und Fantasie projizieren, und ihre fesselnde Tiefe wurden von der internationalen Presse gelobt. Das Ensemble Improvisation, das ebenfalls von dem Wunsch nach Weitergabe und Begegnung getragen wird, bemüht sich um die Entwicklung von Momenten des Austauschs mit dem Publikum und bevorzugt Projekte, die auf Dauer angelegt sind.

