Biber Tzigane, concert Eglise d’Arromanches Arromanches-les-Bains, 5 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Biber et musiques populaires d’Europe centrale.

Concert Classique. Arromanches Loisirs culture accueille les musiciens de La Tempesta accompagnés par des musiciens tziganes (Adrian Iordan à l’accordéon et Sorin Gheraliu au cymbalum) issus de la musique populaire roumaine tzigane..

2023-08-05 20:30:00 fin : 2023-08-05 22:00:00. .

Eglise d’Arromanches Place du Gal de Gaulle

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Biber and folk music from Central Europe.

Classical concert. Arromanches Loisirs culture welcomes the musicians of La Tempesta, accompanied by Gypsy musicians (Adrian Iordan on accordion and Sorin Gheraliu on cymbalum) from Romanian Gypsy folk music.

Biber y música folclórica de Europa Central.

Concierto clásico. La cultura de Arromanches Loisirs acoge a los músicos de La Tempesta acompañados por músicos gitanos (Adrian Iordan al acordeón y Sorin Gheraliu al címbalo) de música folclórica gitana rumana.

Biber und Volksmusik aus Mitteleuropa.

Klassisches Konzert. Arromanches Loisirs culture empfängt die Musiker von La Tempesta, die von Zigeunermusikern (Adrian Iordan am Akkordeon und Sorin Gheraliu am Cimbalom) begleitet werden, die aus der rumänischen Zigeunervolksmusik stammen.

