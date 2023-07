Concert d’orgue Arromanches Eglise d’Arromanches Arromanches-les-Bains, 28 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Yoann Moulin commence son apprentissage de la musique avec Robert Weddle au sein de la Maîtrise de Caen. Il y découvre le clavecin qu’il étudie avec Bibiane Lapointe et Thierry Maeder et poursuit après un passage à l’académie de Villecroze avec Ilton Wjuniski ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes d’Olivier Baumont, Kenneth Weiss et Blandine Rannou. À cette même époque, il découvre le clavicorde grâce à Étienne Baillot, l’orgue en autodidacte, l’improvisation aux côtés de Freddy Eichelberger et profite de l’enseignement de Pierre Hantaï, Skip Sempé, Blandine Verlet et Élisabeth Joyé.

Il joue depuis en récital et en musique de chambre dans différentes saisons et festivals comme la Philharmonie de Paris, La Roque d’Anthéron, les Folles Journées de Nantes, Oude Muziek – Utrecht, Ambronay, la Fondation Royaumont, Lanvellec, Montpellier-Radio France, le Venetian Center for Baroque Music, le Cervantino – Mexique, la Chaise-Dieu, l’Académie Bach d’Arques-la-Bataille, Saint Riquier, la Philharmonie du Luxembourg, le festival Actus Humanus en Pologne ou encore le festival International Tropical Baroque à Miami.

Il accompagne aussi plusieurs ensembles tels que les Arts Florissants, le Concert Spirituel, Les Musiciens du Louvre, l’ensemble Clément Janequin, la Fenice, le consort de violes L’Achéron, le Concert Étranger, la compagnie La Tempête, Capriccio Stravagante, la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, les Musiciens du Paradis, la compagnie de danse baroque Les Fêtes Galantes, Das Klub – Cabaret Contemporain ou le collectif de Jazz La Forge.

En 2017, il fonde l’ensemble La Ninna qui explore par la musique de chambre un répertoire baroque plus intime et intérieur.

Son premier enregistrement en tant que soliste consacré à Girolamo Frescobaldi, chaleureusement accueilli par la critique et récompensé de 5 diapasons, a paru chez L’Encelade. Il enregistre désormais chez le label Ricercar avec lequel il commence une collection de disques consacrés à la musique allemande pour clavier et dont le premier opus dédié à Samuel Scheidt et Heinrich Scheidemann a paru en 2018. Il participe aussi à plusieurs enregistrements pour les labels Alpha ou Ambronay, dont Au Sainct Nau avec l’ensemble Clément Janequin. Les Ludi Musici de Samuel Scheidt gravés avec l’Achéron, et The Tempest disque autour de la pièce de William Shakespeare avec l’ensemble la Tempête, ont tous deux été récompensés par un Diapason d’or.

Enfin, Freddy Eichelberger, Pierre Gallon et Yoann Moulin ont récemment fondé Une Bande de Clavecins , un consort de claviers anciens réunis autour de la musique de la Renaissance, écrite et improvisée..

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 22:30:00. .

Eglise d’Arromanches Rue de l’église

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Yoann Moulin began his musical training with Robert Weddle at the Maîtrise de Caen. There, he discovered the harpsichord, which he studied with Bibiane Lapointe and Thierry Maeder. After a spell at the Villecroze Academy with Ilton Wjuniski, he continued his studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris in the classes of Olivier Baumont, Kenneth Weiss and Blandine Rannou. At the same time, he discovered the clavichord with Étienne Baillot, self-taught organ playing and improvisation with Freddy Eichelberger, and benefited from the teaching of Pierre Hantaï, Skip Sempé, Blandine Verlet and Élisabeth Joyé.

Since then, he has performed in recital and chamber music at festivals such as the Philharmonie de Paris, La Roque d’Anthéron, Folles Journées de Nantes, Oude Muziek Utrecht, Ambronay, Fondation Royaumont, Lanvellec and Montpellier-Radio France, the Venetian Center for Baroque Music, the Cervantino Mexico, La Chaise-Dieu, the Académie Bach d’Arques-la-Bataille, Saint Riquier, the Philharmonie du Luxembourg, the Actus Humanus festival in Poland and the International Tropical Baroque festival in Miami.

He also accompanies a number of ensembles, including Les Arts Florissants, Le Concert Spirituel, Les Musiciens du Louvre, Ensemble Clément Janequin, La Fenice, the viol consort L’Achéron, Le Concert Étranger, the La Tempête company, Capriccio Stravagante, the Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Musiciens du Paradis, the baroque dance company Les Fêtes Galantes, Das Klub Cabaret Contemporain and the jazz collective La Forge.

In 2017, he founded the La Ninna ensemble, which explores a more intimate, interior Baroque repertoire through chamber music.

His first recording as a soloist, devoted to Girolamo Frescobaldi, was released by L’Encelade, and was warmly received by the critics, winning him 5 Diapasons. He is now recording on the Ricercar label, with whom he is beginning a collection of discs devoted to German keyboard music, the first of which, dedicated to Samuel Scheidt and Heinrich Scheidemann, was released in 2018. He has also taken part in several recordings for the Alpha and Ambronay labels, including Au Sainct Nau with Ensemble Clément Janequin. Samuel Scheidt’s Ludi Musici recorded with l’Achéron, and The Tempest, a disc based on William Shakespeare’s play with ensemble la Tempête, were both awarded a Diapason d’or.

Finally, Freddy Eichelberger, Pierre Gallon and Yoann Moulin recently founded Une Bande de Clavecins, a consort of early keyboards dedicated to Renaissance music, both written and improvised.

Yoann Moulin comienza su formación musical con Robert Weddle en la Maîtrise de Caen, donde descubre el clavicémbalo, que estudia con Bibiane Lapointe y Thierry Maeder. Allí descubre el clavicémbalo, que estudia con Bibiane Lapointe y Thierry Maeder. Tras una estancia en la Academia Villecroze con Ilton Wjuniski, prosigue sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París en las clases de Olivier Baumont, Kenneth Weiss y Blandine Rannou. Al mismo tiempo, descubre el clavicordio con Étienne Baillot, aprende de forma autodidacta el órgano y la improvisación con Freddy Eichelberger, y se beneficia de la enseñanza de Pierre Hantaï, Skip Sempé, Blandine Verlet y Élisabeth Joyé.

Desde entonces, ha ofrecido recitales y conciertos de música de cámara en diversos festivales y salas, como la Philharmonie de París, La Roque d’Anthéron, Les Folles Journées de Nantes, Oude Muziek Utrecht, Ambronay, la Fondation Royaumont, Lanvellec y Montpellier-Radio France, el Centro Veneciano de Música Barroca, el Cervantino de México, La Chaise-Dieu, la Académie Bach d’Arques-la-Bataille, Saint Riquier, la Philharmonie du Luxembourg, el festival Actus Humanus de Polonia y el Festival Internacional Barroco Tropical de Miami.

También acompaña a varios conjuntos, como Les Arts Florissants, Le Concert Spirituel, Les Musiciens du Louvre, el conjunto Clément Janequin, La Fenice, el consort de violas L’Achéron, Le Concert Étranger, la compañía La Tempête, Capriccio Stravagante, la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Musiciens du Paradis, la compañía de danza barroca Les Fêtes Galantes, Das Klub Cabaret Contemporain y el colectivo de jazz La Forge.

En 2017 fundó el conjunto La Ninna, que explora un repertorio barroco más íntimo e interior a través de la música de cámara.

Su primera grabación como solista dedicada a Girolamo Frescobaldi, calurosamente recibida por la crítica y galardonada con 5 diapasones, fue publicada por L’Encelade. Actualmente graba en el sello Ricercar, con el que inicia una colección de discos dedicados a la música alemana para teclado, el primero de los cuales, dedicado a Samuel Scheidt y Heinrich Scheidemann, se publicó en 2018. También ha participado en varias grabaciones para los sellos Alpha y Ambronay, entre ellas Au Sainct Nau con el conjunto Clément Janequin. Ludi Musici, de Samuel Scheidt, grabado con el Achéron, y The Tempest, un disco basado en la obra de William Shakespeare con el conjunto la Tempête, fueron galardonados con un Diapason d’or.

Por último, Freddy Eichelberger, Pierre Gallon y Yoann Moulin han fundado recientemente Une Bande de Clavecins, un conjunto de teclado antiguo centrado en la música renacentista, tanto escrita como improvisada.

Yoann Moulin begann seine musikalische Ausbildung bei Robert Weddle in der Maîtrise de Caen. Dort entdeckte er das Cembalo, das er bei Bibiane Lapointe und Thierry Maeder studierte. Nach einem Aufenthalt an der Akademie von Villecroze bei Ilton Wjuniski setzte er sein Studium am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris in den Klassen von Olivier Baumont, Kenneth Weiss und Blandine Rannou fort. Zur selben Zeit entdeckte er das Clavichord dank Étienne Baillot, das Orgelspiel als Autodidakt, die Improvisation an der Seite von Freddy Eichelberger und profitierte vom Unterricht von Pierre Hantaï, Skip Sempé, Blandine Verlet und Élisabeth Joyé.

Seitdem spielt er Recitals und Kammermusik in verschiedenen Saisons und Festivals wie der Philharmonie de Paris, La Roque d’Anthéron, Les Folles Journées de Nantes, Oude Muziek Utrecht, Ambronay, Fondation Royaumont, Lanvellec, Montpellier-Radio France, das Venetian Center for Baroque Music, Cervantino Mexiko, La Chaise-Dieu, die Bach-Akademie in Arques-la-Bataille, Saint Riquier, die Philharmonie Luxemburg, das Festival Actus Humanus in Polen oder das International Tropical Baroque Festival in Miami.

Außerdem begleitet er verschiedene Ensembles wie Les Arts Florissants, Le Concert Spirituel, Les Musiciens du Louvre, das Ensemble Clément Janequin, La Fenice, das Gambenkonsort L’Achéron, Le Concert Étranger, die Kompanie La Tempête, Capriccio Stravagante, die Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Musiciens du Paradis, die Barocktanzkompanie Les Fêtes Galantes, Das Klub Cabaret Contemporain oder das Jazzkollektiv La Forge.

2017 gründete er das Ensemble La Ninna, das durch Kammermusik ein intimeres und inneres Barockrepertoire erforscht.

Seine erste Aufnahme als Solist, die Girolamo Frescobaldi gewidmet ist, wurde von der Kritik herzlich begrüßt und mit 5 Stimmgabeln ausgezeichnet und erschien bei L’Encelade. Er nimmt nun beim Label Ricercar auf, mit dem er eine Reihe von CDs über deutsche Musik für Tasteninstrumente beginnt, deren erste Samuel Scheidt und Heinrich Scheidemann gewidmete CD 2018 erschien. Er ist auch an mehreren Aufnahmen für die Labels Alpha oder Ambronay beteiligt, darunter Au Sainct Nau mit dem Ensemble Clément Janequin. Die Ludi Musici von Samuel Scheidt, die mit dem Acheron eingraviert wurden, und The Tempest CD rund um das Stück von William Shakespeare mit dem Ensemble la Tempête wurden beide mit einem Diapason d’or ausgezeichnet.

Schließlich gründeten Freddy Eichelberger, Pierre Gallon und Yoann Moulin vor kurzem Une Bande de Clavecins , ein Konsort alter Tasteninstrumente, das sich der geschriebenen und improvisierten Musik der Renaissance widmet.

