The Green Grass Boys, concert gratuit de Gospel Bluegrass Eglise d’Arromanches, 17 juin 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Arromanches Loisirs Culture invite The Green Grass Boys. Originaires de la plaine de Caen, les six chanteurs musiciens, amateurs et professionnels, pratiquent depuis 1989 du Bluegrass.

Cette musique acoustique américaine d’origine traditionnelle résulte de la fusion du folklore celtique anglo-irlandais (gigues, réels, ballades) avec le blues rural et le gospel blanc chanté a cappella. Elle est interprétée sur des instruments à cordes : on a dit que le Bluegrass était de la musique folk pour l’ère atomique.

Pourquoi aller écouter du bluegrass ?

Parce que c’est un style traditionnel rare.

Parce que le bluegrass est à la fois instrumental et vocal, avec de belles harmonies.

Parce qu’il se joue sans batterie, sans sonorisation.

Parce que le groupe est un vrai groupe dont tous les éléments ont une place équilibrée.

Parce qu’il y a des instruments peu courants : banjo, mandoline, dobro.

Parce que cette musique plaît aux enfants et aux personnes âgées.

Parce qu’il y a aussi un spectacle visuel.

Parce qu’il y a une proximité avec le public qui peut s’approcher sans craindre pour ses tympans !.

2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Eglise d’Arromanches Place Gal De Gaulle

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Arromanches Loisirs Culture invites The Green Grass Boys. Hailing from the Caen plain, the six singer-musicians, amateurs and professionals alike, have been playing bluegrass since 1989.

This traditional American acoustic music is a fusion of Anglo-Irish Celtic folk (jigs, reels, ballads) with rural blues and white gospel sung a cappella. Bluegrass has been described as folk music for the atomic age.

Why listen to bluegrass?

Because it’s a rare traditional style.

Because bluegrass is both instrumental and vocal, with beautiful harmonies.

Because it’s played without drums or sound systems.

Because the band is a real band, with all elements having a balanced place.

Because it features unusual instruments: banjo, mandolin, dobro.

Because this music appeals to children and the elderly.

Because it’s a visual spectacle.

Because there’s a close relationship with the audience, who can get up close without fearing for their eardrums!

Arromanches Loisirs Culture invita a los Green Grass Boys. Procedentes de la llanura de Caen, estos seis cantantes-músicos, aficionados y profesionales, tocan bluegrass desde 1989.

Esta música acústica tradicional americana es una fusión de folk celta angloirlandés (jigs, reels, baladas) con blues rural y gospel blanco cantado a capella. Se interpreta con instrumentos de cuerda: se ha dicho que el Bluegrass es música folk para la era atómica.

¿Por qué escuchar bluegrass?

Porque es un estilo tradicional poco común.

Porque el bluegrass es a la vez instrumental y vocal, con bellas armonías.

Porque se toca sin batería ni equipo de sonido.

Porque se trata de una verdadera banda, en la que todos los elementos ocupan un lugar equilibrado.

Porque cuenta con instrumentos poco habituales: banjo, mandolina, dobro.

Porque esta música atrae a niños y ancianos.

Porque también es un espectáculo visual.

Porque el público puede acercarse sin miedo a dañarse los tímpanos

Arromanches Loisirs Culture lädt The Green Grass Boys ein. Die sechs singenden Musiker, die aus der Ebene von Caen stammen, sind Amateure und Profis und praktizieren seit 1989 Bluegrass.

Diese amerikanische akustische Musik traditionellen Ursprungs ist das Ergebnis einer Fusion der anglo-irisch-keltischen Folklore (Jigs, Reals, Balladen) mit dem ländlichen Blues und dem weißen Gospel, der a cappella gesungen wird. Sie wird auf Saiteninstrumenten gespielt: Man hat Bluegrass als Folkmusik für das Atomzeitalter bezeichnet.

Warum sollte man Bluegrass hören gehen?

Weil es ein seltener traditioneller Stil ist.

Weil Bluegrass sowohl instrumental als auch vokal ist und schöne Harmonien aufweist.

Weil er ohne Schlagzeug und ohne Beschallung gespielt wird.

Weil die Band eine echte Band ist, in der alle Elemente einen ausgewogenen Platz haben.

Weil es ungewöhnliche Instrumente gibt: Banjo, Mandoline, Dobro.

Weil diese Musik Kindern und älteren Menschen gefällt.

Weil es auch eine visuelle Darbietung gibt.

Weil es eine Nähe zum Publikum gibt, das sich nähern kann, ohne Angst um sein Trommelfell haben zu müssen!

