Festival Hartzaro Eglise d’Arrauntz Ustaritz, 3 février 2024, Ustaritz.

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Arraditz: trio de femmes attachées à leurs racines basques et gasconnes, dont une enfant du quartier d’Arruntz, bercées par le chant qui unit leurs deux cultures, elles se retrouveront pour faire vivre ensemble cet héritage.

Haien sustrai euskaldun eta gaskoiei atxikiak diren emazteen hirukotea, haien artean Arruntz auzoko haur bat, haien bi kultura biltzen dituen kantuak kulunkaturik, elkartuko dira herentzia hori elkarrekin biziarazteko.

Xiberotarrak: issu d’une histoire familiale et amicale, Xiberotarrak est un groupe de chant souletin adepte des kantaldi.

Familia eta adiskidetasun istorio batetik sortua, Xiberotarrak kantaldi zalea den taldea, xiberutik heldu dena..

Arraditz: trio de femmes attachées à leurs racines basques et gasconnes, dont une enfant du quartier d’Arruntz, bercées par le chant qui unit leurs deux cultures, elles se retrouveront pour faire vivre ensemble cet héritage.

Haien sustrai euskaldun eta gaskoiei atxikiak diren emazteen hirukotea, haien artean Arruntz auzoko haur bat, haien bi kultura biltzen dituen kantuak kulunkaturik, elkartuko dira herentzia hori elkarrekin biziarazteko.

Xiberotarrak: issu d’une histoire familiale et amicale, Xiberotarrak est un groupe de chant souletin adepte des kantaldi.

Familia eta adiskidetasun istorio batetik sortua, Xiberotarrak kantaldi zalea den taldea, xiberutik heldu dena.

Arraditz: trio de femmes attachées à leurs racines basques et gasconnes, dont une enfant du quartier d’Arruntz, bercées par le chant qui unit leurs deux cultures, elles se retrouveront pour faire vivre ensemble cet héritage.

Haien sustrai euskaldun eta gaskoiei atxikiak diren emazteen hirukotea, haien artean Arruntz auzoko haur bat, haien bi kultura biltzen dituen kantuak kulunkaturik, elkartuko dira herentzia hori elkarrekin biziarazteko.

Xiberotarrak: issu d’une histoire familiale et amicale, Xiberotarrak est un groupe de chant souletin adepte des kantaldi.

Familia eta adiskidetasun istorio batetik sortua, Xiberotarrak kantaldi zalea den taldea, xiberutik heldu dena.

EUR.

Eglise d’Arrauntz Route d’Arrauntz

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme Pays Basque