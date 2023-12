Festival Hartzaro Eglise d’Arrauntz Ustaritz, 2 février 2024, Ustaritz.

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Après une première représentation à la Villa Arnaga, Anje Duhalde et l’Harmonie de Cambo se retrouveront au festival Hartzaro pour un deuxième concert exceptionnel.

Le pionnier du rock basque et l’association de Cambo exploreront ensemble les grands succès de l’artiste.

Villa Arnagan lehen emanaldiaren ostean, Hartzaro festibalan elkartuko dira bigarren kontzertu berezirako.

Euskal rockaren aitzindariak eta Kanbo elkarteak elkarrekin berriz interpretatuko dituzte artistaren arrakasta handiak..

EUR.

Eglise d’Arrauntz Route d’Arrauntz

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



