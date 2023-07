Ouverture de l’église d’Armenteule Eglise d’Armenteule Loudenvielle, 8 août 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Cette église d’origine romane, classée monument historique, a conservé quelques éléments architecturaux de ce premier édifice. Au XVIe siècle, les murs intérieur ont reçu un remarquable décor peint dont un arbre de Jessé..

This Romanesque church, listed as a historic monument, has preserved some of its original architectural features. In the 16th century, the interior walls received a remarkable painted decoration, including a Tree of Jesse.

Esta iglesia de origen románico, catalogada como monumento histórico, ha conservado algunas de las características arquitectónicas de este primer edificio. En el siglo XVI, los muros interiores recibieron una notable decoración pintada, que incluye un árbol de Jesé.

Diese Kirche romanischen Ursprungs, die unter Denkmalschutz steht, hat einige architektonische Elemente dieses ersten Gebäudes bewahrt. Im 16. Jahrhundert wurden die Innenwände mit bemerkenswerten Malereien versehen, darunter ein Baum Jesse.

